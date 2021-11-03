Нарышкин встретился с директором ЦРУ

Обсуждалась борьба с международным терроризмом

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встретился в Москве с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом, передает ТАСС.

На встрече обсуждалась борьба с международным терроризмом.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении СВР.

Бернс находится с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом. Ранее с ним встретился секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

В 2005-2008 годах Бернс был послом США в России.

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