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Томская область продлила нерабочие дни до 15 ноября

11:54
  • среда
  • 03 ноября 2021

Она стала вторым регионом, принявшим такое решение

Томская область продлила режим нерабочих дней и школьных каникул еще на одну неделю – до 15 ноября.  Соответствующее решение принял глава региона Сергей Жвачкин.
В Госдуме назвали дату, когда решится вопрос продления нерабочих дней

"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - заявил губернатор.

Томская область стала вторым российским регионом, где антиковидные меры решили продлить после 7 ноября. Ранее режим нерабочих дней в связи с коронавирусом продлили до 15 ноября в Новгородской области.

Еще три региона не исключили, что тоже продлят режим нерабочих дней после 7 ноября - это Коми, Амурская и Ульяновская области. Власти примут решения с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

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