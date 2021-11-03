Томская область продлила нерабочие дни до 15 ноября

Она стала вторым регионом, принявшим такое решение

Томская область продлила режим нерабочих дней и школьных каникул еще на одну неделю – до 15 ноября. Соответствующее решение принял глава региона Сергей Жвачкин.

"Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", - заявил губернатор.

Томская область стала вторым российским регионом, где антиковидные меры решили продлить после 7 ноября. Ранее режим нерабочих дней в связи с коронавирусом продлили до 15 ноября в Новгородской области.

Еще три региона не исключили, что тоже продлят режим нерабочих дней после 7 ноября - это Коми, Амурская и Ульяновская области. Власти примут решения с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

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