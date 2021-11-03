Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской за нарушение мер профилактики COVID-19

Пекарне грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток

Специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в СЗАО Марина Кондратькова сообщила, что на улице Сходненская опечатали пекарню "Маковка" за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"В ходе обследования в пекарне "Маковка" на ул. Сходненская, д. 35, корп. 1, выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики COVID-19. В помещениях не проводится обеззараживание воздуха, не соблюдается социальная дистанция, не проводится дезинфекция помещений", - цитирует Кондратькову агентство городских новостей "Москва".

Также в пекарне не соблюдалось товарное соседство в холодильном оборудовании, велось совместное хранение пищевых и бытовых отходов с пищевым сырьем.

Пекарне грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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