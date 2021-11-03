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WhatsApp изменит систему удаления сообщений

12:25
  • среда
  • 03 ноября 2021

Компания проводит тестирование

Мессенджер WhatsApp планирует изменить принцип работы функции удаления сообщения в чате.
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Разработчики хотят разрешить пользователям удалять написанное в течение двух месяцев, вместо одного часа. На данный момент компания проводит бета-тестирование для Android и iOS, общедоступная версия появится чуть позже.

Пока неизвестно, будет ли новая опция работать для сообщений, отправленных до запуска обновленной версии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября у пользователей устройств на базе iOS 9 и Android 4.0.4 и более старых версий перестал работать WhatsApp. Пользователям рекомендовали перейти на поддерживаемое устройство или сделать резервную копию чатов.

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