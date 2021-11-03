WhatsApp изменит систему удаления сообщений

Компания проводит тестирование
Мессенджер WhatsApp планирует изменить принцип работы функции удаления сообщения в чате.
Разработчики хотят разрешить пользователям удалять написанное в течение двух месяцев, вместо одного часа. На данный момент компания проводит бета-тестирование для Android и iOS, общедоступная версия появится чуть позже.
Пока неизвестно, будет ли новая опция работать для сообщений, отправленных до запуска обновленной версии, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября у пользователей устройств на базе iOS 9 и Android 4.0.4 и более старых версий перестал работать WhatsApp. Пользователям рекомендовали перейти на поддерживаемое устройство или сделать резервную копию чатов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram