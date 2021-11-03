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В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"

13:02
  • среда
  • 03 ноября 2021

Путин лично расскажет американскому коллеге о климатической безопасности

В Кремле напомнили Вашингтону о лесных пожарах в Калифорнии после слов президента Джо Байдена о том, что "у Путина тундра горит".
"Тундра горит": Байден рассказал о проблемах России с климатом

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата. И Россия сталкивается по некоторым параметрам с более серьезными вызовами, поэтому с подобной постановкой вопроса мы не согласны", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия последовательно решает климатические проблемы, обвинять ее бездействии – голословно, подчеркнул он. Как только появится возможность очной встречи, президент Владимир Путин расскажет американскому коллеге о предпринимаемых шагах по обеспечению климатической безопасности.

Ранее президент США Дж Байден упрекнул российского коллегу Путина в бездействии в ситуации с лесными пожарами в России. Глава Соединенных Штатов назвал ошибкой решение Путина и главы КНР Си Цзиньпина не участвовать в климатическом саммите в Глазго.

"У Путина тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - заявил американский лидер на саммите.

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