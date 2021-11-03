Попавшаяся с липовой справкой Савченко вышла на митинг антиваксеров

Экс-депутат выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко поддержала противников обязательно вакцинации от корнавируса.

3 ноября Савченко вышла возле здания украинского парламента в Киеве. Она призвала власти перестать нарушать права и свободу украинцев.

"Неважно политик ты или нет. Ты имеешь право свободно передвигаться по стране. Это право каждого. Также нарушены права на работу, образование, на медицину, на детство", - заявила она.

На днях Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту с поддельным сертификатом о прививке от коронавируса, сообщил telegram-канал "Страна.ua". МВД возбудило уголовное дело по статье "подделка документов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram