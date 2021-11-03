ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Талибы начали издавать еженедельник Shariat

12:52
  • среда
  • 03 ноября 2021

В газете будут публиковаться официальные сообщения

В Афганистане начали издавать еженедельную газету запрещенного в России радикального движения "Талибан" Shariat, сообщил в Twitter представитель движения Альханафи Вардак.
Талибам срочно потребовались 1,2 млрд долларов

Уточняется, что в газете будут публиковаться официальные сообщения талибов.

Кроме того, МВД талибов возобновило деятельность радиостанции Radio Police. Возобновление вещания произошло на специальной церемонии.

Афганцев призывают через радиостанцию делиться с "Талибаном" своими проблемами и сообщать о всякого рода подозрительных личностях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Боевики "Талибана" (движение запрещено в России)
Боевики "Талибана" (движение запрещено в России)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.