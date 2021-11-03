Талибы начали издавать еженедельник Shariat

В газете будут публиковаться официальные сообщения
В Афганистане начали издавать еженедельную газету запрещенного в России радикального движения "Талибан" Shariat, сообщил в Twitter представитель движения Альханафи Вардак.
Уточняется, что в газете будут публиковаться официальные сообщения талибов.
Кроме того, МВД талибов возобновило деятельность радиостанции Radio Police. Возобновление вещания произошло на специальной церемонии.
Афганцев призывают через радиостанцию делиться с "Талибаном" своими проблемами и сообщать о всякого рода подозрительных личностях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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