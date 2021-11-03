Талибы начали издавать еженедельник Shariat

В газете будут публиковаться официальные сообщения

В Афганистане начали издавать еженедельную газету запрещенного в России радикального движения "Талибан" Shariat, сообщил в Twitter представитель движения Альханафи Вардак.

Уточняется, что в газете будут публиковаться официальные сообщения талибов.

Кроме того, МВД талибов возобновило деятельность радиостанции Radio Police. Возобновление вещания произошло на специальной церемонии.

Афганцев призывают через радиостанцию делиться с "Талибаном" своими проблемами и сообщать о всякого рода подозрительных личностях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram