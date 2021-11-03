Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра

Предупреждение действует до вечера 3 ноября

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 3 ноября, в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Как рассказали в Гидрометцентре, скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. В связи с этим предупреждение будет действовать до 19 часов 3 ноября.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 9:00 5 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти по всей России 6 ноября прогнозируется "мощный всплеск тепла". Эксперт отметил, что практически по всей стране ожидаются положительные температурные аномалии, за исключением южной части Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия.

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