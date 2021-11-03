Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды против нарушителей ПДД

Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме

В период ноябрьских праздников и нерабочих дней на российских дорогах проводятся массовые рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом в среду, 3 ноября, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что проверки и спецоперации направлены на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время, подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ведомстве также отметили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД рассказали, что в период нерабочих дней будет скорректирован график экзаменов на водительские права. При этом кандидатов с симптомами ОРВИ к сдаче экзаменов допускать не будут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram