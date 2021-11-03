ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды против нарушителей ПДД

13:25
  • среда
  • 03 ноября 2021

Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме

В период ноябрьских праздников и нерабочих дней на российских дорогах проводятся массовые рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом в среду, 3 ноября, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.
Количество ДТП в России сократилось на 10%

В ведомстве отметили, что проверки и спецоперации направлены на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время, подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ведомстве также отметили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости, сообщает РИА Новости.

Ранее в МВД рассказали, что в период нерабочих дней будет скорректирован график экзаменов на водительские права. При этом кандидатов с симптомами ОРВИ к сдаче экзаменов допускать не будут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Инспектор дорожно-патрульной службы (
Инспектор дорожно-патрульной службы (
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.