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Кремль рассказал о климатической политике России

13:20
  • среда
  • 03 ноября 2021

Страна принимает меры по диверсификации энергобаланса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию.
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"Мы не умаляем значения мероприятия (климатической конференции в Глазго - прим. ред.), но действия России носят последовательный и очень серьезный, продуманный характер", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что Россия в том числе принимает меры по диверсификации энергобаланса, которые уже дали свои результаты - энергобаланс гораздо более зеленый, чем у многих стран.

При этом пресс-секретарь напомнил, что в Глазго Россия была представлена на уровне делегации, в состав которой вошли спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев и вице-премьер Алексей Оверчук.

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