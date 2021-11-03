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За 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,7 раза

13:54
  • среда
  • 03 ноября 2021

Пандемия не мешает росту инвестиционной активности

Москва увеличила объем инвестиций в основной капитал в 2,7 раза за 10 лет.

В 2011-2020 года инвесторы вложили в столичную экономику 24 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В ближайшие пять лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть", - приводит его слова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Даже несмотря на пандемию, в Москве растет инвестиционная активность. Так, за первое полугодие 2021 года в основной капитал вложили 1,4 миллиона рублей – это на 20,9% выше аналогичного периода 2020 года и на 19,7% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Кроме того, в Москве действует система мер поддержки бизнеса – это налоговые и финансовые преференции. Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы.

В ближайшие годы лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.

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