Опрос показал, сколько россиян готовы платить за игры в телефоне

Пользователи ищут там интерактивность и реалистичность

Как следует из опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на результаты которого ссылается ТАСС, платить за игровые сервисы готовы только 5% россиян.

Каждый второй респондент в возрасте от 14 лет и старше играл в установленные на разных гаджетах игры за последние три месяца. В возрасте от 60 лет и старше игровыми сервисами пользуются 26% опрошенных.

"Игроки мужского пола составляют 65% пользователей платных игровых сервисов", - добавили авторы исследования.

Как объясняют аналитики, одним из обеспечивающих популярность видеоигр факторов является развитие и распространение новых технологий, которые придают игровому опыту максимальную реалистичность.

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