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Россиянам объяснили, как правильно обращаться с газом

14:06
  • среда
  • 03 ноября 2021

Рекомендации выпустило МЧС

МЧС у себя на сайте призвало россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами.
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"С наступлением холодов пожары случаются на 30% чаще. Основная причина - неправильное использование электрообогревателей, газового и печного оборудования. Пожары, возникающие от газовых приборов, наиболее опасны - они часто сопровождаются хлопком газа", - сказано в сообщении.

Ведомство просит граждан использовать в быту только исправное газовое оборудование, регулярно проверять его, не оставлять открытым газовый кран, не устанавливайте мебель близко к газовым приборам (должно оставаться не менее 20 сантиметров).

Ранее МЧС информировало, что около 20 происшествий зарегистрировано из-за неправильной эксплуатации газового оборудования за два осенних месяца.

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