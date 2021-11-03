Россиянам объяснили, как правильно обращаться с газом

Рекомендации выпустило МЧС

МЧС у себя на сайте призвало россиян строго соблюдать правила безопасности при обращении с газом и электроприборами.

"С наступлением холодов пожары случаются на 30% чаще. Основная причина - неправильное использование электрообогревателей, газового и печного оборудования. Пожары, возникающие от газовых приборов, наиболее опасны - они часто сопровождаются хлопком газа", - сказано в сообщении.

Ведомство просит граждан использовать в быту только исправное газовое оборудование, регулярно проверять его, не оставлять открытым газовый кран, не устанавливайте мебель близко к газовым приборам (должно оставаться не менее 20 сантиметров).

Ранее МЧС информировало, что около 20 происшествий зарегистрировано из-за неправильной эксплуатации газового оборудования за два осенних месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram