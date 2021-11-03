ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще один российский регион продлил режим нерабочих дней

14:26
  • среда
  • 03 ноября 2021

В Курской области пролонгировали нерабочие дни до 12 ноября

В Курской области продлят режим нерабочих дней до 12 ноября включительно. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал глава региона Роман Старовойт.
Собянин: в Москве не будут продлевать нерабочие дни

Губернатор отметил, что с учетом эпидемиологической обстановки в области, несмотря на некоторую стабилизацию за последние трое суток, оперштаб примет официальное решение продлить нерабочие дни.

Формат обучения в областных школах — очный или дистанционный — пока обсуждается, рассказал Старовойт.

При этом в Курской области закрыты практически все предприятия, за исключением непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек, сообщает РИА Новости.

Ранее 3 ноября режим нерабочих дней продлили в Челябинской области. Власти региона приняли решение пролонгировать этот режим до 12 ноября включительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.