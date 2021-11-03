Еще один российский регион продлил режим нерабочих дней

В Курской области пролонгировали нерабочие дни до 12 ноября

В Курской области продлят режим нерабочих дней до 12 ноября включительно. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что с учетом эпидемиологической обстановки в области, несмотря на некоторую стабилизацию за последние трое суток, оперштаб примет официальное решение продлить нерабочие дни.

Формат обучения в областных школах — очный или дистанционный — пока обсуждается, рассказал Старовойт.

При этом в Курской области закрыты практически все предприятия, за исключением непрерывного цикла, продуктовых магазинов и аптек, сообщает РИА Новости.

Ранее 3 ноября режим нерабочих дней продлили в Челябинской области. Власти региона приняли решение пролонгировать этот режим до 12 ноября включительно.

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