В Германии заговорили о "пандемии непривитых"

Немецкие власти выделяют три приоритета

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что пандемия коронавируса в ФРГ не закончена - продолжается четвертая волна.

"Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - сказал политик на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

Шпан добавил, что высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии отмечается в регионах с низким уровнем вакцинации.

Немецкие власти выделяют три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер, тестирование посетителей домов престарелых, бустерные прививки.

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