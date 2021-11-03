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Число жертв отравления метанолом на Урале выросло до 35

14:36
  • среда
  • 03 ноября 2021

Сообщения о гибели жителей стали появляться с 16 октября

Количество умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 35.
Растёт число жертв отравления метанолом в Екатеринбурге

Об этом заявил ТАСС координатор "Народного контроля" по региону Дмитрий Чукреев. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Сообщения о гибели жителей Свердловской области от отравления метанолом стали появляться 16 октября. Уголовное дело возбуждено по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Суд санкционировал арест троих подозреваемых.

Все силы полиции, Следственного комитета и других спецслужб в Свердловской области направлены на выявление новых каналов сбыта контрафактного алкоголя на территории Урала. Пока непонятно, связаны ли случаи в разных городах или это просто совпадение.

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