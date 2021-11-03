В Подмосковье отказались продлевать режим нерабочих дней

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется

В Московской области не планируют продлевать действие режима нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно стабилизируется благодаря усилиям медиков и жителям, которые проходят вакцинацию.

Воробьев заявил, что это дает региону возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг. Школьники вернутся к очному обучению.

Также с 8 ноября допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий только если у всех зрителей имеется специальный QR-код и маска (респиратор).

При этом работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранят дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет, сообщается в Telegram-канале Воробьева.

Ранее 3 ноября режим нерабочих дней продлили в Челябинской области. Власти региона приняли решение пролонгировать этот режим до 12 ноября включительно.

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