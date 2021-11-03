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Коммунисты потеряли место вице-спикера Мосгордумы

14:42
  • среда
  • 03 ноября 2021

Зампредом МГД избран Андрей Медведев

Независимый депутат Андрей Медведев избран заместителем председателя столичного парламента. Таким образом, коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы.

Кроме Медведева была выдвинута кандидатура Любови Никитиной от фракции КПРФ.

Накануне кандидатуру Андрея Медведева поддержали члены фракции "Единой России"

Медведев был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, в выборах участвовал как самовыдвиженец. В городском парламенте Медведев отказался вступать в какие-либо фракции.

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