Магазину "Леонардо" в ТЦ "Облака" грозит закрытие на 90 суток

Точка нарушила режим "нерабочих дней"

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов сообщил, что находящийся на территории торгового центра "Облака" магазин товаров для хобби и творчества "Леонардо" нарушил режим "нерабочих дней".

"При этом при выдаче заказов зафиксированы нарушения требований социального дистанцирования покупателями. Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - отметил Романов в беседе с журналистами.

Юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за соответствующие нарушения. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей, может быть назначено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановления деятельности до 90 суток.

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