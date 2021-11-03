Онлайн-сервис по сбору фейков о COVID-19 заработал в России

Каждый может оставить сообщение о замеченном им вероятном фейке

Специальная форма, с помощью которой любой желающий может сообщить о фейках, связанных с пандемией коронавируса, появилась на интернет-сайте Общественной палаты России в среду, 3 ноября.

Рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет запустила горячую онлайн-линию "АнтиФейкКовид". Проект направлен на повышение эффективности противодействия распространению фейков о коронавирусе.

В специальной форме на официальном сайте Общественной палаты каждый может оставить сообщение о замеченном им вероятном фейке. Вся информация будет обобщена и проверена, по выявленным фейкам будут даны квалифицированные разъяснения.

За первые шесть месяцев 2021 года Общественная палата при помощи киберволонтеров выявила около 13 тысяч фейковых информационных материалов по теме коронавируса и 23 тысячи — по теме вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие распространенные тезисы о коронавирусе являются мифами.

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