Собянин открыл созданный на базе ГКБ им. Буянова эндоскопический центр

Это повысит раннюю выявляемость онкологии

Сергей Собянин в среду открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова. Он отметил, что в Москве продолжают реализовываться крупные проекты в области развития медицины.

В Москве открыто уже два эндоскопических центра – в Боткинской больнице и в клинике Буянова. Их работа позволит совершить "революцию в области эндоскопических исследований", отметил Собянин.

"Увеличим в Москве их в два раза и поднимем качество на мировой уровень. Речь идет о том, что в течение года исследования органов пищеварения будут проходить сотни тысяч москвичей. Это (будет) своевременная диагностика, особенно касающаяся онкологических заболеваний в области пищеварительного тракта. Работа в тестовом режиме показывает, что выявляемость онкозаболеваний - в районе 5-6% от исследований. Это большая цифра. Конечно, здесь, как правило, приходят москвичи, которые получили предварительное исследование в поликлинике и есть настороженность", - пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что в этих центрах будет использоваться лучшее оборудование с применением искусственного интеллекта.

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