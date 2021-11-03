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"Контрпродуктивно": в ФРГ не собираются тормозить "Северный поток - 2"

15:03
  • среда
  • 03 ноября 2021

Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября

Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес заявил, что препятствование запуску "Северного потока - 2" является контрпродуктивным.
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"Было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как "Северный поток - 2", - приводит слова главы организации ТАСС.

Он добавил, что в ближайшие годы при ускоренном переходе с угля на природный газ можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2.

"Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода", - объяснил Хермес.

Механизм трансграничного углеродного регулирования Евросоюза не должен вести к изоляции от России, подчеркнул он.

Строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено 10 сентября. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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