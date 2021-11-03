Зеленский отправил в отставку пятерых министров

Отставки утвердила Верховная рада

Верховная рада Украины утвердила отставку Олега Уруского с должности вице-премьера. Заявление подал сам Уруский, назначенный на эту должность 16 июля 2021 года. Уволен с должности вице-премьера по собственному желанию и Алексей Резников.

В парламентской фракции "Слуга народа" ранее сообщили, что Резников - кандидат на должность министра обороны Украины. Минобороны возглавлял Андрей Таран, который также подал заявление об отставке, Рада ее приняла. А место Резника в правительстве займет, видимо, Ирина Верещук.

Украинский парламент на заседании 3 ноября также поддержал отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики и Романа Абрамовского - с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает "Интерфакс". Перестановки в правительстве на днях анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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