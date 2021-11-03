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Появилось видео ограбления могилы Децла

15:30
  • среда
  • 03 ноября 2021

Неизвестный украл стул

Неизвестный мужчина унес стул с могилы рэпера Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним – Децл) на Пятницком кладбище. Об этом сообщила мать музыканта Ирина на своей странице в Instagram.

В пост она вставила кадры, на которых запечатлён момент преступления.

"Хочу обратиться к Вам мои друзья!!! Кто знает этого "человека " передайте ему пожалуйста, что так нельзя делать пусть вернёт на место", - написала Ирина Толмацкая.

Многие подписчики возмутились поступком неизвестного мужчины.

Децл умер 3 февраля 2019 года на частной вечеринке в ижевском клубе. Ему было 35 лет.

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