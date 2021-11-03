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В вузах Москвы и Подмосковья пройдет эксперимент по введению QR-кодов

15:36
  • среда
  • 03 ноября 2021

Соответствующая договоренность была достигнута на Совете ректоров

В Москве и Московской области проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Соответствующая договоренность была достигнута в среду, 3 ноября, на Совете ректоров высших учебных заведений столичного региона.
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Как рассказал председатель Совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев, учебные процессы в вузах проходят по-разному. В частности, по творческим специальностям "как-то странно онлайн заниматься".

В связи с этим было решено ввести в экспериментальном режиме систему QR-кодов для посещения университетов, цитирует Кудрявцева ТАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 8 ноября в регионе допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий только если у всех зрителей имеется специальный QR-код и маска (респиратор).

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