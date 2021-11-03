Ан-12 разбился под Иркутском

Место крушения обнаружено

Спасатели обнаружили место крушения Ан-12 под Иркутском. Самолет выполнял рейс Якутск-Иркутск, сообщил сибирский авиационный спасательный центр.

Ранее в экстренных службах сообщили, что самолет исчез с радаров.

"Над Иркутской областью исчез с радаров самолет Ан-12 рейсом Якутск - Иркутск", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Сколько пассажиров и членов экипажа было на борту, пока не сообщается.

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