Согласовано проведение игр "Спартака" и "Динамо" в Москве

Матчи пройдут 6 и 7 ноября

Роспотребнадзор определил формат проведения на территории Москвы игр 14-го тура Российской премьер-лиги, сообщили в пресс-службе РФС.

Встречи "Динамо" с "Краснодаром" (6 ноября, 16:30) и "Спартака" с "Локомотивом" (7 ноября, 19:00) состоятся в соответствии с календарем. Матчи сыграют на стадионах "Динамо" и "Открытие Банк Арена".

На игры пустят до 30% зрителей от общей вместимости - при условии наличия QR-кода.

"Динамо" после 13 туров идет в РПЛ на четвертом месте с 23 очками, "Спартак" - девятый с 18 баллами. Лидирует в таблице санкт-петербургский "Зенит".

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