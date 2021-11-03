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Отец Бритни Спирс попросил суд немедленно прекратить его опеку

15:57
  • среда
  • 03 ноября 2021

Адвокат утверждает, что отец певицы не просил компенсацию

Отец певицы Бритни Спирс попросил суд немедленно и навсегда прекратить его опекунство над звездой, не требуя какой-либо компенсации взамен. Это следует из документов суда.
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Бритни Спирс находилась под опекой своего отца с 2008 года после появления психологических проблем на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Певица длительное время пыталась через суд добиться снятия опеки. В сентябре Джейми Спирс подал в суд ходатайство о прекращении опеки над дочерью. Оно было удовлетворено, однако решение суда носило временный, технический, характер.

1 ноября Джейми Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью. Его адвокат заявил, что заявитель не видит причин для продолжения опеки на любой промежуток времени, сообщает Fox News.

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