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Стало известно число жертв крушения Ан-12 под Иркутском

16:14
  • среда
  • 03 ноября 2021

На месте падения самолета вспыхнул пожар

Топливо горит на месте падения самолета Ан-12 в Иркутской области. Пожар тушат спасатели МЧС, горючее разлилось на площади в 300 квадратных метров.
При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян

Ранее стало известно, что Ан-12 пропал с радаров недалеко от аэропорта Иркутска. Потерпевший крушение самолет перевозил продукты. На борту был только экипаж – два пилота. Они погибли.

"Самолет Ан-12 потерпел крушение во время захода на посадку в Иркутске. Погибли два человека - пилоты", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Выдвинуты предварительные версии происшествия. Предполагают, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности. Как стало известно, экипаж сообщил диспетчерам, что не смог посадить самолет с первой попытки и ушел на второй круг.

Позже агентство ТАСС сообщило со ссылкой на МЧС, что на борту Ан-12 находились семь человек.

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Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
Последствия крушения самолета Ан-12
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