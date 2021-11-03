Регионы принимают решения о новых ограничениях из-за ковида

Ситуация остается напряженной

С понедельника к обычной жизни возвращается и Подмосковье, но там вводятся дополнительные ограничения. Кроме того, во всём столичном регионе продолжат действовать домашний режим для пожилых, дистант для 30 процентов штата предприятий, вход в театры и музеи по QR-кодам. Не во всех субъектах эпидобстановка стабилизировалась. В связи с чем нерабочие дни продлили Новгородская, Томская, Курская, Брянская, Челябинская области.

Красная зона ковидного госпиталя. Только оказавшись здесь с трубкой в носу, без возможности самостоятельно дышать, почти все начинают осознавать: нужно было прививаться.

"Важно понимать, что сейчас в эти не рабочие дни есть возможность нам всем принять участие в том, чтобы прервать эту цепочку заболеваемости, чтобы снизить заболеваемость и, в конечном итоге, помочь медикам в лечении пациентов", - заявил главврач ГКБ им. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Полностью привитых в стране - 35 процентов населения. А вот койки для коронавирусных пациентов даже в Москве почти все заполнены. Во многих регионах уже переполнены. На помощь гражданским врачам приходят военные.

В Хакасии на усиление бригад больниц Абакана и Черногорска направлены 33 медика Минобороны. Благодаря этому обеспечено круглосуточное наблюдение за пациентами, а в отделениях интенсивной терапии введены дополнительные смены.

Североморск. В цистерне - кислород. По просьбам целого ряда регионов командование Северного флота выделило более 30 тонн этого жизненно важного во времена пандемии газа. Сейчас в вооруженных силах прививают новобранцев осеннего призыва. Остальные ревакцинируются. Это хоть и не приказ, но необходимость процедуры все понимают.

На гражданке особо предприимчивые граждане пытаются обмануть. Думают, что государство, а по факту - самих себя и своих близких. Полиция Кубани расследует 6 уголовных дел, связанных с распространением фальшивых сертификатов о вакцинации. Причем, к ответственности могут быть привлечены как изготовители -им грозит до двух лет тюрьмы - так и покупатели рискуют распрощаться со свободой на срок до года.

В Кургане задержали медработницу, которая вносила в информационную систему данные о якобы привитых гражданах. Нашли и посредников - они подыскивали желающих купить QR-код без фактической вакцинации. Параллельно курганская полиция проверяет данные об уничтожении врачами неиспользованных препаратов. Жители записывались на прививку, но фактически ее не делали. QR-коды покупали, а "Спутник Лайт" просто выливался в раковину.

Попытки схитрить со справками и QR -кодами ведут к всплескам заболеваемости. И вот результат: регионы вынуждены идти на крайние меры.

Ковид-нововведения по всей стране. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Ивановские власти переводят на дистанционное обучение старшеклассников и студентов и после 8 ноября. В Калининграде систему кодов для общепита и торговли сохранят до февраля следующего года.

Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области продлили нерабочие дни после 7 ноября. Такую меру не исключают в Коми, Амурской, Ульяновской областях.

Одновременно в самых разных сферах жизни городов проходят проверки соблюдения ограничений. Гостиницы и санатории, транспорт, торговые центры и минимаркеты, рестораны и крошечные кафе. Время предупреждений прошло. Теперь закрывают и штрафуют. В пекарне на северо-западе Москвы целый набор нарушений - от отсутствия социальной дистанции и дезинфекции до несоблюдения норм хранения продуктов и бытовой химии. И обойдется владельцу это все недешево.

"Материалы дела будут направлены в районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток", - сообщила специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в СЗАО Марина Кондратькова.

В эти непростые времена находятся и те, кто действует не только, соблюдая инструкции и предписания, а делают намного больше, чем должны. В Крыму волонтеры поблагодарили врачей за их нелегкий труд пирогами, тортами и печеньем. В Мордовии медики Торбеевской больницы получили от добровольцев подарки и средства индивидуальной защиты. В Москве неравнодушные горожане поддерживают тех, кто вынужден уйти на самоизоляцию. Сегодня передали товары первой необходимости многодетной семье.

Хорошая новость для тех, кто по-прежнему опасается прививки, от авторитетного медицинского издания. "Ланцет" опубликовал статью о высокой эффективности и безопасности нашего "Спутника Лайт". Однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа. А вот Британский Медицинский Журнал своим расследованием подмочил репутацию американо-германского препарата. Авторы отмечают: при проведении испытаний вакцины Pfizer фальсифицировались данные, раскрывались личности добровольцев и, наоборот, скрывались негативные побочные эффекты.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram