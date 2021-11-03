Собянин рассказал о проекте по созданию в Москве эндоскопических центров

Мэр открыл созданный на базе ГКБ им. Буянова эндоскопический центр

Эндоскопический центр, который может проводить более 600 исследований в сутки, открылся в московской больнице имени Буянова. Результаты осмотра будут загружаться в единую цифровую медицинскую платформу Москвы и станут доступны в электронной медкарте пациента. Открывая центр, Сергей Собянин выразил надежду, что теперь можно будет выявлять онкологию на более ранних стадиях, а значит и продолжительность жизни москвичей увеличится.

С увеличением в 350 раз видно внутреннее состояние желудочно-кишечного тракта пациента. Врачу помогает искусственный интеллект, который не только подстрахует, но и подскажет. Этот видеогастроскоп может работать в нескольких режимах. Видит не только ямочный, но и сосудистый рисунок слизистых.

Эндоскопический центр на базе городской клинической больницы имени Буянова как раз и рассчитан на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Ведь рак органов пищеварения - один из самых распространенных. Только с начала этого года злокачественные новообразования желудка и кишечника составили около 20 процентов от общего числа всех выявленных раковых опухолей. Этот центр стал уже вторым в столице. Первый открыли летом в Боткинской больнице.

"В целом эти два центра, по сути дела, сделают революцию в области эндоскопических исследований, увеличив в Москве их в два раза и поднимут качество на мировой уровень. Речь идет о том, что в течение года эндоскопию - исследование органов пищеварения - будут проходить сотни тысяч москвичей", - отметил Собянин.

В Боткинском центре врачи уже получают первые отзывы от пациентов. Те, в первую очередь, говорят о скорости и безболезненности исследований. Об удобстве работы говорят и врачи. Полная интеграция с медицинской платформой ЕМИАС существенно экономит время всем.

"Пациент приходит сюда, он записывается в электронное расписание. Оно абсолютно доступно любому амбулаторному звену", - пояснила заведующая эндоскопическим центром Боткинской больницы Ирина Коржева.

За 4 месяца работы в Боткинском эндоскопическом центре прошли обследование уже 10 тысяч пациентов. В больнице Буянова две недели врачи работают в тестовом режиме.

"Даже первые тестовые испытания оборудования и работа в тестовом режиме показывает, что выявляемость онкозаболеваний - в районе 5-6 процентов от исследований. Это большая цифра. Конечно, здесь, как правило, приходят не случайные люди. Это москвичи, которые получили предварительные исследования в поликлиниках, есть онконастороженность", - рассказал Собянин.

Эндоскопический центр Буянова расположен на двух этажах правого крыла больницы. Заблудиться невозможно. Куда идти, покажет цветная напольная навигация.

Здесь все максимально удобно. И главное, пациенты практически не пересекаются друг с другом. Логистика продумана так, что, попадая в манипуляционную, пациенты после процедуры передвигаются – точнее, их перевозят на каталке - по внутреннему коридору за кабинетами.

Все процедуры безболезненные - под легким наркозом. Прийти в себя можно в палате под наблюдением врачей. В эндоскопических центрах можно пройти не только обследование. Здесь же врачи предложат сразу удалить доброкачественные образования. И взять биопсию, которая благодаря современному оборудованию покажет максимально точный результат.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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