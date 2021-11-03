В Крыму отменили требование о QR-кодах для заселения в отели

Изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности

Изменения внесены в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности. Пункт документа о требованиях для размещения в гостиницах и бронировании номеров QR-кода и ПЦР-теста признан утратившим силу.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. По данным властей полуострова, это снизило загрузку гостиниц на 20%, передает "Интерфакс".

QR-коды и ПЦР-тесты теперь не нужны и при посещении госучреждений в Крыму. Изменения утвердил глава республики Сергей Аксенов.

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