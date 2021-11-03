Путин рассказал о высоком уровне военной безопасности России

Президент заявил о важности создания инновационного оружия

Разработка передовых видов вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России. Об этом в среду заявил Владимир Путин в ходе завершающего совещания по военной тематике в Сочи, сообщает "ТВ Центр".

Речь шла об оснащении армии и флота системами, работа которых основана на новых физических принципах - лазерных, гиперзвуковых, кинетических и других военных технологиях.

Российским образцам в данных сферах пока аналогов нет. Глава государства подчеркнул: разработка и серийное производство эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооружённых сил.

"Сейчас особенно важно развивать технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения. Лазеров повышенной мощности, гиперзвуковых комплексов, которые будут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - заявил Путин.

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