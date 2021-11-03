ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о высоком уровне военной безопасности России

18:01
  • среда
  • 03 ноября 2021

Президент заявил о важности создания инновационного оружия

Разработка передовых видов вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России. Об этом в среду заявил Владимир Путин в ходе завершающего совещания по военной тематике в Сочи, сообщает "ТВ Центр".
Путин рассказал о развитии Воздушно-космических сил и флота

Речь шла об оснащении армии и флота системами, работа которых основана на новых физических принципах - лазерных, гиперзвуковых, кинетических и других военных технологиях.

Российским образцам в данных сферах пока аналогов нет. Глава государства подчеркнул: разработка и серийное производство эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооружённых сил.

"Сейчас особенно важно развивать технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения. Лазеров повышенной мощности, гиперзвуковых комплексов, которые будут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
Истребитель МиГ-31 ВКС с авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребитель МиГ-31 ВКС с авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с подлодки
Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с подлодки
Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.