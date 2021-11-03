Власти продлили действие антиковидных мер в российских школах до 2024 года

Опубликовано соответствующее постановление главного санитарного врача

Санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций в условиях пандемии будут действовать до 1 января 2024 года. Решение принял Роспотребнадзор, соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом.

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи… продлить до 1 января 2024 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, сохраняется запрет на проведение в школах массовых мероприятий. Запрет распространяется и на спортивные организации. Он также касается учреждений, организующих досуг детей в помещениях - в зданиях торговых центров, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram