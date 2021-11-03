Мосгордума меняет регламент работы по образцу Госдумы

Выступления станут короче и по существу

Регламент Московской городской думы меняется, теперь он будет соотнесен с регламентом Госдумы. Такое решение приняли в ходе заседания депутаты столичного парламента.

Изменения призваны повысить эффективность работы Мосгордумы. "Мы сможем существенно сэкономить время при рассмотрении каждого вопроса и увеличить количество рассматриваемых вопросов", - сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Время на выступлениях в прениях будет сокращено до 40 минут (сейчас на это отведен час), а время на вопросы по проектам постановлений Думы составит 10 минут.

Теперь текст запроса должен быть представлен в аппарат Мосгордумы до начала заседания для ознакомления всеми парламентариями. При этом на оглашение запроса отводится не более минуты.

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