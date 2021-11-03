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Прокуратура проверяет сведения о неизвестных пассажирах на борту Ан-12

18:43
  • среда
  • 03 ноября 2021

Самолет разбился под Иркутском

Кроме семи членов экипажа самолета Ан-12, на борту потерпевшего крушение рейса могли быть еще два пассажира. Эта информация сейчас проверяется, сообщил Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик. Белорусская авиакомпания "Гродно", которой принадлежал самолет, пока не может уточнить, сколько человек было на борту.
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"Нам сейчас "Гродно" не может достоверно сказать, все-таки семь или девять. Сейчас мы проверяем данные о лицах, которые заявлены в полете - вопрос по двум гражданским. "Гродно" дает, что семь человек - совершенно точно члены экипажа", - цитирует Цедрика РИА Новости.

Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск – Иркутск, перевозил продукты на Чукотку. Он пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели вскоре обнаружили место падения самолета недалеко от иркутского аэропорта, Ан-12 сгорел. Обнаружены фрагменты семи тел.

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