Путин рассказал о прорыве в области военных технологий

Президент провел совещание по военной тематике

Оснащение российской армии оружием, не имеющим аналогов в мире - об этом в среду шла речь на совещании у Владимира Путина - третьем, завершившим серию встреч по оборонной тематике в Сочи. Обсуждали инновационные технологии: применение лазерных, гиперзвуковых, кинетических систем. Как обратил внимание президент, разработка передовых видов вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России.

Уже в следующем году российские военные корабли должны получить новейшие крылатые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сейчас завершаются финальные испытания. Проходят стрельбы как по морским, так и по наземным целям. С надводного и подводного положений. Испытания успешные.

Ракета отвечает всем заявленным характеристикам. Максимальная скорость фантастическая - порядка 8-9 махов, что делает "Циркон" практически неуязвимым перед существующими в мире системами ПРО. На завершающем совещании по вопросам укрепления и совершенствования Вооруженных сил России Владимир Путин отметил: разработка и серийное производство подобного эффективного, высокотехнологичного и инновационного оружия - это одно из ключевых направлений развития российской армии и оборонной промышленности.

"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьёзно, в разы повысило возможности Вооруженных сил. На многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России. Помогло укрепить и стратегический паритет", - заявил Путин.

Как отметил президент, для достижения такого результата потребовалось немало времени и финансов. Труд тысяч человек, начиная от учёных и конструкторов и заканчивая рядовыми работниками заводов. Зарубежные разработчики до сих пор не смогли создать что-либо подобное. И уж, тем более, провести полный цикл испытаний и поставить на вооружение.

"Благодаря российскому ОПК, нашей фундаментальной и прикладной науке, сделан очень серьёзный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал", - сказал Путин.

Окончание испытаний и начало регулярных поставок в войска этих уникальных комплексов позволяет российскому оборонно-промышленному комплексу приступить к новым разработкам - созданию ещё более совершенных образцов. Речь идёт, в том числе, о лазерах повышенной мощности. И роботизированных комплексах.

Боевые роботы - это уже не фантастика, а реальность. Управляемые на расстоянии, они способны кардинально поменять всю картину ведения боевых действий. И вот, по мнению президента, очень важный принципиальный момент.

"Первостепенное значение при создании этих и других видов образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта - мы в ходе совещания об этом уже говорили - которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия. Такие технологии должны активней применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах", - отметил Путин.

Перед военными и руководителями предприятий военно-промышленного комплекса Владимир Путин поставил задачу: внедрение искусственного интеллекта в работу роботов, беспилотных летательных и глубоководных аппаратов должно стать одним из приоритетов. В рамках реализации выработанного плана в Министерстве обороны в настоящий момент ведётся разработка документов так называемой единой системы исходных данных, которая должна лечь в основу новой государственной программы вооружения страны, рассчитанной до 2033 года.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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