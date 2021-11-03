Крушение Ан-12 под Иркутском. Главное

Первые версии случившегося

Семь человек - граждане России, Белоруссии и Украины - погибли в результате крушения транспортного Ан-12, который эксплуатировался белорусской авиакомпанией "Гродно". Трагедия произошла недалеко от Иркутска. Самолёт рухнул, когда пилоты пытались увести его на второй круг после неудачного захода на посадку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди причин крушения рассматривают ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность.

Отчётливо видно лишь зарево в лесной чаще. Первые кадры с места крушения самолёта публикуют очевидцы. От удара о землю грузовой Ан-12 загорелся мгновенно. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Чтобы оперативно потушить очаг возгорания, специалистам пришлось пробираться через густой массив.

Всё, что осталось от грузового борта - обломки. Самолёт следовал по маршруту Анадырь- Якутск - Иркутск. После перевозки продуктов на Чукотку, возвращался в аэропорт базирования. С радаров пропал во время захода на посадку - в 14:45 по московскому времени. Известно, что приземлиться с первого раза не смог, поэтому экипаж запросил заход на второй круг. Однако машина рухнула, не долетев до взлётно-посадочной полосы. В семи километрах от Иркутска.

На борту находились граждане России, Украины и Белоруссии. Семь человек. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.

В причинах случившегося будут разбираться в том числе специалисты Межгосударственного авиационного комитета и транспортная прокуратура. По одной из версий, виной трагедии могут быть погодные условия. В момент крушения в Иркутске шёл мокрый снег. Видимость была серьёзно ограничена.

Версию о неисправности самого воздушного судна пока не рассматривают - перед вылетом из Якутска самолёт находился в нормальном техническом состоянии. Эксплуатировался белорусской компанией "Гродно", которая работала на внутренних российских рейсах. На месте, помимо спасателей, работают и сотрудники Следственного комитета. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Александра Сергомасова, Артём Боев, "ТВ Центр".

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