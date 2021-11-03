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Как российские астрономы следят за астероидами

22:30
  • среда
  • 03 ноября 2021

Что открыли российские специалисты?

Учёные и энтузиасты со всего мира готовятся к новой охоте на астероиды. Уже в пятницу произойдёт одно из астрономических событий, которое обеспечивает наилучшие условия для наблюдения и обнаружения подобных небесных объектов. Речь о максимальном сближении Земли и Урана. Упустить такой момент нельзя. Ведь неучтенный болид при падении на нашу планету может привести к катастрофическим последствиям. Астероид, подлёт которого потенциально опасен в ближайшие годы, уже открыли российские специалисты.
Ученые не заметили летевший к Земле астероид

В поясе между Марсом и Юпитером астрономы уже насчитали около 100 тысяч астероидов. Но потенциальную опасность для Земли представляют лишь единицы. Ученые пристально наблюдают за такими космическими путешественниками, самый крупный из которых под рабочим названием 2015 UM67, например, может запросто уничтожить Марс.

"Самый уникальный астероид, который у нас как бы числится за нами, но официально у него нет еще ни имени, у него есть номер. И он приближается к Земле на такое расстояние, которое считается опасным", - рассказал астрофизик, профессор МГУ Владимир Липунов.

В случае же его столкновения с Землей, атмосфера защитит нас от глобальной катастрофы. Но региональной не избежать. Астероид способен уничтожить целую страну, вызвать цунами и поднять в небо столько пыли, что начнутся климатические изменения. Для сравнения, "челябинский" метеорит был всего 20 метров в диаметре. Последствия его падения все хорошо помнят.

Российские астрономы следят за астероидами с помощью глобальной сети телескопов-роботов "МАСТЕР". Автономные обсерватории, связанные между собой, установлены в восьми точках планеты. Получается непрерывное и круговое наблюдение. Впрочем, некоторые метеориты находят брешь и в такой системе. Челябинский, например, заранее никто не увидел. И не только его.

Суперболид 2015 UM67 диаметром 900 метров сейчас на безопасном удалении от Земли. А приблизится он к нам в марте 2027 года. Если, конечно, его не остановят другие планеты.

"Вообще он потенциально опасен для трех планет. Для Венеры, Земли и Марса одновременно. Он пересекает эти три орбиты. И период обращения у него равен двум годам", - рассказал Владимир Липунов.

Впрочем, как признаются ученые, на длительное время предсказать траекторию астероида нельзя. Ее могут менять гравитации других планет, столкновение с метеоритами. Да и если станет точно известно, что космический странник летит прямиком на Землю, поделать с этим ничего не получится. Высаживаться на метеоритах и взрывать их, как в одном известном фильме, человечество пока не умеет.

Александр Огородников, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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