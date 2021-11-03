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Бельгийский Boeing-747 с горящим двигателем сел в Новосибирске

18:58
  • среда
  • 03 ноября 2021

Самолет летел из Льежа в китайский Циндао

Аварийную посадку в аэропорту Новосибирска совершил грузовой Boeing-747 авиакомпании ASL Airlines Belgium. Самолет летел из Бельгии в Китай.
Boeing-747 с отказавшим двигателем экстренно сел во "Внуково"

"Самолет летел из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

В новосибирском аэропорту Boeing-747 делал промежуточную остановку. Вскоре после вылета в направлении Циндао командир воздушного судна доложил о проблеме с силовой установкой. Как передает "Интерфакс", у самолета загорелся левый двигатель.

Командир принял решение возвращаться после выработки топлива в Толмачево.  Boeing-747 приземлился в аэропорту с одним выключенным двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Сколько времени борт пробудет в Новосибирске, неизвестно.

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