Социальные расходы в принятом в I чтении московском бюджете составят 53%

Важнейшим приоритетом бюджета столицы является социальная поддержка жителей

Депутаты Мосгордумы в среду одобрили в первом чтении проект закона о бюджете столицы на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов.

Документ предусматривает восстановление экономики в 2021 году и устойчивые темпы экономического роста в дальнейшем. Доля средств, направляемых на финансирование госпрограмм, превышает 90% расходной части бюджета.

"Расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%", — сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, прогнозируемый рост валового регионального продукта - 3% ежегодно. "Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города", - добавила Елена Зяббарова.

Она отметила, что важнейший приоритет бюджета - социальная поддержка горожан. Так, за счет средств столицы поддержка оказывается 4,5 миллионам москвичам.

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