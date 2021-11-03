ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Социальные расходы в принятом в I чтении московском бюджете составят 53%

19:01
  • среда
  • 03 ноября 2021

Важнейшим приоритетом бюджета столицы является социальная поддержка жителей

Депутаты Мосгордумы в среду одобрили в первом чтении проект закона о бюджете столицы на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов.

Документ предусматривает восстановление экономики в 2021 году и устойчивые темпы экономического роста в дальнейшем. Доля средств, направляемых на финансирование госпрограмм, превышает 90% расходной части бюджета.

"Расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%", — сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, прогнозируемый рост валового регионального продукта - 3% ежегодно. "Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города", - добавила  Елена Зяббарова.

Она отметила, что важнейший приоритет бюджета - социальная поддержка горожан. Так, за счет средств столицы поддержка оказывается 4,5 миллионам москвичам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Мосгордума
Мосгордума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.