Россиянин Колесников выиграл ЧЕ по плаванию с рекордом турнира

Он был первым на финише на дистанции 50 метров на спине

Победителем чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине стал российский пловец Климент Колесников. Спортсмен преодолел дистанцию за 22,47 секунды – это новый рекорд турнира.

Вторым к финишу пришел итальянец Микеле Ламберти, уступивший победителю 0,18 секунды. На третьем месте, с отставанием 0,27 секунды, Роберт Глинта из Румынии, передает "Лента.ру".

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Клименту Колесникову 21 год. Россиянин выступал на Олимпиаде в Токио, завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзу на 100-метровке вольным стилем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram