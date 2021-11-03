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Россиянин Колесников выиграл ЧЕ по плаванию с рекордом турнира

19:35
  • среда
  • 03 ноября 2021

Он был первым на финише на дистанции 50 метров на спине

Победителем чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине стал российский пловец Климент Колесников. Спортсмен преодолел дистанцию за 22,47 секунды – это новый рекорд турнира.
Колесников вышел в финал Олимпиады в плавании вольным стилем

Вторым к финишу пришел итальянец Микеле Ламберти, уступивший победителю 0,18 секунды. На третьем месте,  с отставанием 0,27 секунды, Роберт Глинта из Румынии, передает "Лента.ру".

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Клименту Колесникову 21 год. Россиянин выступал на Олимпиаде в Токио, завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзу на 100-метровке вольным стилем.

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