В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли еще две квартиры

Розыгрыши будут проводиться каждую среду в течение 5 недель

Среди вакцинированных от коронавируса москвичей в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" разыграли еще две квартиры. Имена победителей назвали в прямом эфире.

Участниками акции стали граждане, которые получили первый компонент вакцины или прошли ревакцинацию с 25 по 31 октября.

Инициатором акции "Вакцина - твой ключ к здоровью!" выступает Московская торгово-промышленная палата. Розыгрыши квартир будут проводиться до 24 ноября - каждую среду в течение пяти недель.

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