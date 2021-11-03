Сотни белохвостых оленей в США заразились коронавирусом

Они могут стать резервуаром для мутаций SARS-CoV-2

Сотни белохвостых оленей в США заражены коронавирусом. Как преполагают ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы, инфекция передалась парнокопытным от человека.

Ученые отбирали животных в Айове для тестирования с апреля 2020 по январь 2021 года. Выяснилось, что заражены почти 80% из них. Каким образом их заразил человек, специалисты сказать пока не могут.

"Нет никаких оснований полагать, что то же самое не происходит в других штатах, где есть олени", — предположил один из авторов труда доктор Капур.

Эксперты встревожены. Они считают, что заражение вирусом наиболее распространенных видов животных в Северной Америке еще больше затруднит борьбу с коронавирусом. Они могут превратиться в резервуар мутаций для COVID-19, пишет New York Times.

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