Цены на газ в Европе превысили 950 долларов за 1 тысячу кубов

Рост составил 17,5%

Рост цен на газ на европейских биржах по отношении ко вторнику составил 17,5%. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 3 ноября превысила 950 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают резкий скачок с принятым накануне решением "Газпрома". Российский концерн не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую ГТС и польский участок газопровода "Ямал-Европа".

Декабрьские фьючерсы на газ на открытии торгов стоили почти 885 долларов за тысячу кубометров. Однако к закрытию торгов стоимость составила 952,5 доллара - это на 17,5% выше расчетной цены вторника, передает РИА Новости.

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