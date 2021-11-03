МГД приняла социальный бюджет столицы в первом чтении

Депутаты отметили социальную ориентированность бюджета

Депутаты столичного парламента в среду приняли в первом чтении проект закона о бюджете Москвы на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Приоритетом документа остается социальная сфера.

"Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года", - сообщила руководитель Департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

По ее словам, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. "Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города", - сообщила глава ведомства, добавив, что рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне трех процентов ежегодно.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева также отметила социальную ориентированность бюджета.

"Более 53% всех расходов будут направлены на реализацию программ здравоохранения, социальной поддержки жителей, образования, культуры и спорта", - сказала парламентарий.

По ее словам, благодаря своевременным мерам поддержки населения и бизнеса в период пандемии удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить условия для роста.

О росте столичной экономики рассказал и заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. "Идет уверенный рост доходов. Все это – результаты грамотной политики, которую проводит Правительство Москвы и Московская городская Дума", - сказал депутат.

По словам Орлова, в той версии бюджета, которая была внесена в Думу, учтено большое число предложений, полученных по результатам работы в округах.

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