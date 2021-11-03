ФРС США сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%

Объемы выкупа активов в ноябре сократятся на 15 миллиардов долларов

Федеральная резервная система подтвердила, что готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время. ФРС намерена содействовать движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности, говорится в коммюнике по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Такое решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Также сообщается, что Федрезерв уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на 15 миллиардов долларов. В декабре темпы сокращения программы ускорятся, передает "Интерфакс".

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