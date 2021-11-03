ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде признали беспомощность ВСУ перед армией России

21:57
  • среда
  • 03 ноября 2021

Украину разгромят за неделю

Реальную угрозу Украине представляет использование ее Западом в военных целях. В прошлом году американские стратегические бомбардировщики провели маневры в небе над Незалежной – по мнению экспертов, отрабатывая ракетный удар по России, напомнил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Генерал ВСУ предсказал Киеву разгром в Донбассе

"Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится - и что нам с этим делать? Вот это реальная угроза", — заявил Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата Рады, такое развитие событий грозит Украине коллапсом. Что же касается возможности войны с Россией, то Киев на это не пойдет. Власти понимают расклад сил, им известно, что российской армии хватит пяти дней, максимум недели для полного разгрома ВСУ. Поэтому Киеву выгодна заморозка конфликта в Донбассе, заключил Волошин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.