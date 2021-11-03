Украину разгромят за неделю

Реальную угрозу Украине представляет использование ее Западом в военных целях. В прошлом году американские стратегические бомбардировщики провели маневры в небе над Незалежной – по мнению экспертов, отрабатывая ракетный удар по России, напомнил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

"Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится - и что нам с этим делать? Вот это реальная угроза", — заявил Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата Рады, такое развитие событий грозит Украине коллапсом. Что же касается возможности войны с Россией, то Киев на это не пойдет. Власти понимают расклад сил, им известно, что российской армии хватит пяти дней, максимум недели для полного разгрома ВСУ. Поэтому Киеву выгодна заморозка конфликта в Донбассе, заключил Волошин.

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