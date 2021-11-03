Масштабные сбои зафиксированы в работе Facebook и Instagram

Затронуты и российские пользователи

Жалобы на масштабные сбои поступают от пользователей сервисов Facebook и Instagram. Неполадки в работе детищ Цукерберга зафиксировал сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как сообщает Downdetector, проблемы в Instagram в основном связаны с работой приложения, с соединением с сервером и загрузкой сайта. Что касается Facebook, то здесь сбои преимущественно отмечаются в работе сайта и входом в учетные записи.

Проблемы зафиксированы во многих странах. В их числе США, Франция, Германия, Великобритания, Канада и Польша. Проблема коснулась и российских пользователей, передает РИА Новости.

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