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Коронавирус в мире: заразились более 248 млн человек

10:26
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Ситуация остается напряженной

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 248 миллионов. В Румынии ситуация близка к критической.
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Все палаты интенсивной терапии переполнены. Из-за очередей люди не могут даже войти в больницы. Врачам приходится осматривать пациентов на парковке - прямо в автомобилях. К машинам подвозят кислородные баллоны, шланги с масками передают больным через боковые окна, сообщает "ТВ Центр".

Растёт число заболевших в Германии и Болгарии. Врачи просят власти ужесточить ограничения. Тем временем в Грузии президент Саломе Зурабишвили предложила ввести платное лечение для непривитых.

Необычные призывы к вакцинации появились в Новой Зеландии. Члены семи крупнейших преступных группировок страны на время отложили разногласия и записали совместный ролик, в котором рассказали о пользе прививок от коронавируса. По данным СМИ, за помощью к мафиози лично обратился министр по поддержке коренного населения Новой Зеландии.

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